Grave vulnerabilità in Firefox: Mozilla sollecita gli utenti ad aggiornare il browser

Dopo la scoperta di una grave vulnerabilità zero-day nel suo browser, Mozilla sta sollecitando gli utenti che utilizzano Firefox a scaricare immediatamente l'ultima versione dell'app desktop. La falla riguarda anche Firefox ESR, destinato agli amministratori di sistema che gestiscono ambienti desktop in scuole, uffici ed altro.

Riguardo il bug, Mozilla sostiene che abbia avuto un impatto critico in quanto consente agli utenti esterni di eseguire da remoto codice malevolo anche senza autorizzazione.

Nella pagina sulla sicurezza Mozilla afferma che "ci sono già stati casi di attacchi mirati utilizzando questo bug", ecco perchè lo sviluppatore invita gli utenti ad aggiornare a Firefox 67.0.3 e Firefox ESR 60.7.1 il prima possibile.

Fortunatamente per gli utenti, per Firefox Mozilla è in grado di distribuire gli aggiornamenti automaticamente, il che vuol dire che per installarlo basterà semplicemente riavviare il browser. E' però consigliabile verificare nelle impostazioni che la procedura sia andata a buon fine.

Di recente gli sviluppatori del popolare browser hanno anche aumentato le impostazioni di sicurezza, tramite l'introduzione del supporto alle impronte digitali e del sistema che blocca i tracker in automatico, per evitare che gli utenti vengano monitorati dagli inserzionisti per mostrare pubblicità in base alle loro abitudini di navigazione. L'approccio è diverso rispetto a quelli di altri browser e prevede una black list con cookie ed i tracker.