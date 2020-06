Gravi accuse all'algoritmo di Instagram: 'favorisce le foto seminude'

Sta avendo risonanza importante lo studio pubblicato da AlgorithmWatch, secondo cui l'algoritmo di Instagram favorirebbe le foto seminude, mostrandole su più bacheche e quindi incoraggiando i like e commenti da parte degli utenti.

Lo studio ha un titolo che lascia poco spazio all'immaginazione: "spogliati o fallirai: l'algoritmo di Instagram obbliga gli utenti a mostrare la pelle" e si basa su un campione di 26 volontari che hanno accettato l'installazione di un'estensione per i browser web programmata per aprire Instagram ad intervalli regolari allo scopo di rilevare i post mostrati nel News Feed. Nella seconda fase a questi partecipanti è stato chiesto di seguire 37 account da 12 paesi, i quali si affidano ad Instagram per attirare nuovi clienti e pubblicare post a su cibo, turismo, fitness, moda e bellezza.

Ne è emerso che delle 2.400 immagini postate da questi 37 profili, il 21% raffiguravano maschi a torso nudo oppure donne in bikini o con abbigliamento intimo. In questo modo gli studiosi sono giunti alla conclusione che l'algoritmo di Instagram non favorisce tutti i contenuti trattandoli allo stesso modo, come dovrebbe essere, visto che è stato chiesto ai partecipanti di seguire profili che si rivolgono a varie categorie. "Senza l'alterazione dell'algoritmo, i post nel News Feed degli utenti Instagram dovrebbero corrispondere ai post dei creatori di contenuti che seguono. E se Instagram personalizzasse il feed in base ai gusti personali, la varietà di post mostrati dovrebbe essere rispettata per ciascun utente. Ma questo non l'abbiamo riscontrato" si legge nello studio, che ha fornito degli interessanti dati. Le immagini femminili infatti hanno riportato il 54% di possibilità in più di comparire, anche in cima al Feed, mentre ai post maschili è stata data una spinta della visibilità del 28%. L'altra faccia della medaglia è rappresentata da un -60% di probabilità di comparire in cima alle bacheche per post con cibo o paesaggi.

Facebook, in risposta, ha definito la ricerca "fuorviante" in quanto "classifichiamo i post nel tuo Feed in base al contenuto ed agli account per i quali hai mostrato interesse, non in base a fattori arbitrari come la presenza di costumi da bagno".

Nel frattempo, per AlgorithmWatch invita gli utenti ad installare l'estensione per il browser attraverso questo indirizzo per ottenere ulteriori dati a riguardo.