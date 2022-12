La gravità fa invecchiare più lentamente e chi vive in montagna invecchia prima

Sapete che il tempo scorre più velocemente per chi sta all'ultimo piano di un palazzo rispetto a chi sta al piano terra? Certo, si tratta di qualcosa che si può calcolare solo attraverso degli orologi atomici precisi, ma questo è quello che afferma la teoria della relatività di Albert Einstein.

Quest'ultima descrive la gravità come la deformazione dello spazio e del tempo; il tempo stesso viaggia più lentamente ad altitudini più elevate e a distanze maggiori dalla Terra, dove la gravità ha un effetto minore.

"La gravità ci fa invecchiare più lentamente, in termini relativi", ha dichiarato James Chin-wen Chou, un fisico del National Institute of Standards and Technology (NIST) di Boulder, in Colorado. "Rispetto a qualcuno che non è vicino a nessun oggetto massiccio, stiamo invecchiando più lentamente di una quantità molto piccola."

Quanto è grande questa differenza? Se dovessi sederti sulla vetta del Monte Everest a 8.848 metri sul livello del mare per 30 anni, saresti 0,91 millisecondi più vecchio se avessi trascorso quegli stessi 30 anni al livello del mare. Gli scienziati del NIST hanno attuato infatti una serie di esperimenti con orologi atomici incredibilmente precisi e hanno notato che il tempo scorre più velocemente a diverse altezze.

"Tutto ciò che possiede massa influenza lo spazio-tempo", ha dichiarato Andrew Norton, professore di astrofisica presso la Open University nel Regno Unito. In prossimità di un oggetto con una massa "lo spazio-tempo è distorto, con conseguente flessione dello spazio e dilatazione del tempo. L'effetto è reale e misurabile ma trascurabile nelle situazioni quotidiane."

Certo, non sarà la risposta per la vita eterna, ma è comunque incredibilmente affascinante, non trovate?