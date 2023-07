In Grecia sta avvenendo l'evacuazione più grande causata dagli incendi

La Grecia ha vissuto il suo più grande esodo a causa degli incendi, con l'isola turistica di Rodi che è stata avvolta dalle fiamme. Quest'ultime, che durano da una settimana, hanno costretto all'evacuazione almeno 30.000 persone, lasciando dietro di sé un paesaggio carbonizzato.

In tutta la Grecia, sono stati combattuti più di 500 incendi negli ultimi 12 giorni, secondo Vassilis Kikilias, il ministro del paese per la crisi climatica e la protezione civile. Anche le isole di Evia e Corfù sono state colpite questa settimana, provocando ulteriori evacuazioni.

Mentre migliaia di turisti cercavano rifugio in scuole, palestre e aeroporti, l'Unione Europea ha inviato oltre 500 vigili del fuoco, 100 veicoli e sette aerei per aiutare a combattere le fiamme. La Grecia, come molte altre nazioni nel mondo, sta affrontando un'ondata di calore mortale che aumenta matematicamente il rischio di incendi.

Un team di ricercatori internazionali ha riferito che il recente caldo in Nord America e nel sud Europa sarebbe stato "praticamente impossibile" senza il cambiamento climatico causato dall'uomo. Durante il fine settimana, le temperature hanno raggiunto i 45 gradi Celsius nelle pianure interne della Grecia centrale e i 43 gradi ad Atene.

Si prevede che il caldo continuerà per tutta questa settimana, e gli esperti prevedono che sarà l'ondata di calore più lunga nella storia del paese. Purtroppo tutti i paesi stanno affrontando delle sfide simili: Calabria e Sicilia, ad esempio, sono in fiamme.