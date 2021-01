Grecia: scoperto un albero pietrificato vecchio 20 milioni di anni

Sull'isola vulcanica di Lesbo, in Grecia, gli esperti affermano di aver trovato un raro albero fossile di 20 milioni di anni. La cosa incredibile è che i rami e le radici sono ancora intatti dopo tutto questo tempo.

L'albero è stato trovato per caso, durante i lavori stradali nei pressi di un'antica foresta pietrificata. Si tratta di una scoperta unica, mai avvenuta prima d'ora da quando sono iniziati gli scavi nell'ormai lontano 1995, ha affermato il professor Nikos Zouros del Museo di Storia Naturale della Foresta Pietrificata di Lesbo.

"È una scoperta unica", ha dichiarato Zouros. L'albero è "conservato in ottime condizioni e dallo studio del legno fossilizzato saremo in grado di identificare il tipo di pianta da cui proviene". La foresta pietrificata di Lesbo è un sito protetto dall'UNESCO di 15.000 ettari (molto presto anche il sito di Chernobyl potrebbe diventarlo). Questo luogo è il risultato di un'eruzione vulcanica 20 milioni di anni fa che coperto l'ecosistema forestale dell'isola con la lava.

Il fossile è lungo circa 19 metri ed è stato preservato da uno spesso strato di cenere vulcanica dopo la sua caduta. Non solo: un gran numero di foglie di alberi da frutto sono state trovate nello stesso punto della scoperta dell'albero, insieme a delle ossa di animali dell'area. In questo modo gli esperti potranno ricostruire - almeno in parte - l'ecosistema del luogo prima dell'eruzione.