Green Boots, il cadavere più famoso del Monte Everest

Tutti sanno che il Monte Everest, con i suoi 8.849 metri, è la vetta più alta del mondo... E proprio per questa eccezionalità, ogni scalatore sogna di compiere l’impresa di arrivare in cima con i propri piedi.

Tuttavia, l’Everest non è solo un tantino alto, ma è anche molto pericoloso: le condizioni metereologiche e il rischio valanghe hanno concesso solo a 6.000 persone di raggiungere la vetta. La montagna, purtroppo, oggi è diventata un vero e proprio “Valhalla”, per coloro che tentano di scalare i quasi 9 chilometri: si stimano più di 200 cadaveri sparsi per il rilievo.

Tra i tanti scalatori deceduti, un corpo ha raggiunto una fama non indifferente, ovvero Green Boots. Questo soprannome è stato assegnato (non si ha ancora la totale certezza dell’identificazione) al corpo di Tsewang Paljor, un membro della Polizia di Frontiera Indo-Tibetana. L’uomo partecipò a una spedizione pre raggiungere la vetta dalla cresta nord dell’Everest, ma una violenta tempesta colpì la montagna e Paljor, insieme ad altri due compagni di squadra, morirono nella tormenta.

Il corpo di Green Boots fu lasciato in una grotta sulla montagna a circa 8.500, diventando un punto di riferimento e una tragica testimonianza dei pericoli che attendono chi prova ad arrampicarsi sull’Everest.

La sua presenza ha suscitato controversie tra gli scalatori: c’è chi sostiene che è giusto lasciare come monito il corpo dell’uomo, diventato ormai iconico, e chi invece discute sull’etica di abbandonare i cadaveri delle alpinisti sulla montagna.

Come citato poc’anzi, sono più di 200 le persone morte sull’Everest e molti dei corpi si trovano nella cosiddetta “Zona della Morte”, vicino alla vetta. Questo “piano” della montagna è anche noto come “Valle dell’Arcobaleno”, in quanto i vestiti dai colori sgargianti e disparati degli sportivi deceduti tappezzano tutta la zona.