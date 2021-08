Green Pass, dal 1 Settembre obbligatorio a scuola e sui trasporti

Mentre entra oggi in vigore il decreto che introduce l'obbligo di Green Pass per alcune attività, nella giornata di ieri il Consiglio dei Ministri ha adottato una nuova serie di misure per scuola e trasporti che diventeranno attive a partire dal 1 Settembre.

La novità principale è che dal 1 Settembre la Certificazione Verde diventerà obbligatoria per una serie di attività che includono trasporti e scuola.

Per quanto riguarda i trasporti, il Green Pass dovrà essere esibito per accedere ai seguenti mezzi:

aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;

treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;

autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

Per le scuole, invece, il Green Pass sarà obbligatorio per:

tutti i docenti scolastici ed universitari;

tutto il personale scolastico ed universitario;

tutti gli studenti universitari all'inizio del nuovo anno accademico.

Per i docenti di qualsiasi ordine e grado che non esibiranno il QR Code sono previste una serie di sanzioni: dopo il quinto giorno scatterà la procedura per le assenze ingiustificate. Non è prevista l'obbligatorietà per gli studenti minorenni.

Il decreto ha anche previsto un'altra serie di misure sul Green Pass, tra cui quarantena ridotta per i vaccinati positivi al Covid-19 (7 giorni). Confermata la decisione di non richiedere il Green Pass per accedere a bar o ristoranti ai residenti degli alberghi. Ridotti anche i prezzi dei tamponi che non potranno essere superiori ad 8 Euro per coloro che hanno tra 12 e 18 anni e 15 Euro per gli over 18.