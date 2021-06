Green Pass, arriva la rimodulazione per colpa della variante Delta? Cosa potrebbe cambiare

Diventerà ufficialmente attivo da domani, 1 Luglio 2021, il Green Pass Covid-19 dell'Unione Europea e mentre i download hanno raggiunto quota 13,7 milioni, si parla già di una possibile rimodulazione a causa della variante Delta del Coronavirus.

Ad avanzare la proposta il sottosegretario alla salute, Pierpaolo Sileri, secondo cui visto che dalla variante Delta si è protetti solo dopo aver completato il ciclo vaccinale, sarebbe verosimile rilasciare il Green Pass solo dopo entrambe le dosi.

"È verosimile che la variante Delta ci vedrà costretti a rimodulare il Green pass, rilasciandolo dopo la seconda dose di vaccino: ma è presto per dirlo, aspettiamo ancora i dati di una o due settimane" ha affermato Sileri, il quale però ha osservato come "rilasciare il Green pass dopo la prima dose non è stato un errore, allora i dati ci dicevano questo. Al momento una modifica non serve ma va messa in cantiere: da medico e non da politico, dico che probabilmente si arriverà ad una rimodulazione".

Al momento però ancora non sono arrivate conferme ufficiali da questo fronte e non è chiaro se il Governo ci stia già pensando. Nel frattempo, però, vi invitiamo a restare alla larga dal falso messaggio di Whatsapp che potrebbe rubarvi i dati.