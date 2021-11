Green Pass, arriva il taglio alla durata: sarà valido per 9 mesi

I rumor sulla riduzione di validità del Green Pass potrebbero presto trovare conferma. In settimana infatti dovrebbe approdare in Consiglio dei Ministri il provvedimento che porterà ad un taglio della durata della Certificazione Verde Covid-19.

Secondo quanto riportato da Repubblica ed in generale dalla stampa generalista, le intenzioni del Ministro della Salute Roberto Speranza sarebbero di ridurre da 12 a 9 mesi la validità del Green Pass, anche se rilasciato dopo la terza dose di vaccino.

Questa novità dovrebbe entrare in vigore a partire del mese di Dicembre. Non sembra esserci all'orizzonte una possibile eliminazione del Green Pass per chi non è vaccinato: nelle scorse ore si era parlato della possibilità di rilasciare il QR Code solo a coloro che hanno avuto la malattia o a chi ha fatto il vaccino, dal momento che secondo gli esperti i tamponi potrebbero dare vita a falsi negativi che potrebbero favorire la diffusione del virus. Tuttavia, almeno al momento il Governo non sembra orientato verso questa direzione.

I sottosegretari alla salute, Pierpaolo Sileri ed Andrea Costa, nello smentire i rumor hanno spiegato che "i requisiti per il documento sono indicati a livello europeo".

Sostanzialmente, quindi, il funzionamento del Green Pass Covid-19 dovrebbe praticamente rimanere invariato, ad eccezione per la parte relativa alla scadenza.