Green Pass, in arrivo l'estensione: ecco dove potrebbe diventare obbligatorio

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa tenuta qualche giorno fa, ha annunciato che il Governo ha intenzione di estendere l'utilizzo della Certificazione Verde per il Covid-19 ad altre attività. Vediamo quali sono le intenzioni dell'Esecutivo.

Secondo quanto trapelato, tra le prime categorie a cui sarà richiesto di esibire il Green Pass ci sarà quella dei lavoratori della Pubblica Amministrazione. L'intenzione è stata confermata dal Ministro Costa e da Speranza, in vista del ritorno in ufficio del prossimo ottobre.

Il Governo però avrebbe anche intenzione di estendere l'uso del Certificato a coloro che lavorano in settori dove è già richiesto: ristoratori, baristi, camerieri, dipendenti di cinema ed istruttori di palestra. Per accedere al luogo di lavoro sarà necessario esibire il Green Pass.

L'estensione dovrebbe riguardare anche il trasporto pubblico locale, che è stato escluso dall'obbligatorietà del Green Pass del 1 Settembre: il QR Code potrebbe essere richiesto per salire su pullman, tram e metropolitane. In scena dovrebbero però tornare i controllori, che saranno chiamati a verificare che tutti coloro che salgono sui mezzi siano in possesso del Green Pass.

Si parla anche di un'estensione del Green Pass per gli over 12 per entrare a scuola: attualmente il Certificato è richiesto a docenti e studenti universitari, ma si sta discutendo sul da farsi anche tenendo conto del fatto che i minorenni hanno avuto accesso al vaccino solo da maggio.

Il nodo da sciogliere è quello dei lavoratori che sono impiegati nel privato. La settimana prossima si dovrebbe inoltre decidere anche sull'estensione della scadenza del Green Pass, che dovrebbe essere portata a 12 mesi per guariti e vaccinati.