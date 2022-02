Green Pass clonato, allarme della Polizia: fate attenzione all'SMS!

La Polizia di Stato, tramite un tweet pubblicato sul proprio account ufficiale, ha voluto mettere in guardia gli utenti da un nuovo tentativo di phishing che, purtroppo, nelle ultime ore ha tratto in inganno svariate persone. Questa volta i malviventi stanno utilizzando il Green Pass come cavallo di Troia per rubare i dati.

Come si può vedere nel tweet presente in calce, sul numero di telefono viene ricevuto un fantomatico SMS da parte del "Min Salute" che avvisa gli utenti che "la sua certificazione verde Covid-19 risulta essere clonata", e per tale ragione invita a cliccare su un link per verificare l'identità e quindi evitare il blocco.

Ovviamente, si tratta di phishing vero e proprio, innanzitutto perchè comunicazioni di questo tipo non vengono inviate sotto questa forma, ma anche perchè questo presunto processo di verifica dell'identità reindirizza ad un sito web che non ha nulla a che fare con il Ministero della salute.

L'invito della Polizia è di non cliccare sul link allegato in quanto ha il solo obiettivo di rubare i dati personali.

Come ampiamente noto, il Super Green Pass è obbligatorio in altre attività dal 15 Febbraio 2022. Per tutte le informazioni su come scaricare il Green Pass dopo la terza dose, vi rimandiamo alla nostra guida.