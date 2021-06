Il Green Pass corre, il Ministro Speranza: 'già scaricato da 13,7 milioni di persone'

Corre l'adozione del Green Pass in Italia. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, in visita in Toscana ha annunciato che la Certificazione Verde per il Covid-19 è già stata scaricata da 13,7 milioni di persone, a conferma di come si tratti di un sistema già entrato nella collettività.

"Finora 13,7 milioni di persone lo hanno già scaricato. Questo è un fatto molto positivo. Segnala che c'è una grande attenzione e che questo meccanismo che abbiamo costruito anche a livello europeo sta funzionando" ha affermato Speranza, mentre il Sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha spiegato che la diffusione della variante Delta potrebbe spingere il Governo a rimodulare il Certificato, "rilasciandolo dopo la seconda dose di vaccino: ma è presto per dirlo, aspettiamo ancora i dati di una o due settimane".

Nelle ultime settimane sono tanti i cittadini italiani che hanno ricevuto via SMS o email l'AUTHCODE che permette di scaricare il QR Code del Green Pass, ma la Certificazione sarà formalmente attiva solo a partire dal 1 Luglio 2021.

Nella giornata di ieri abbiamo spiegato come ottenere la certificazione verde Covid-19 senza SPID, sebbene ad oggi il sistema più semplice sia rappresentato dall'app Io, che non richiede alcuna azione da parte degli utenti ad eccezione del login.