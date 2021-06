Green Pass Covid, attivo il sito italiano per la richiesta

A pochi giorni dall'approvazione del Green Pass Covid dell'UE, l'Italia fa la sua mossa e, come preannunciato dal commissario Figliuolo ed il presidente Draghi, ha già attivato il sito web dove gli utenti potranno presentare la richiesta.

Da qualche ora infatti è disponibile il sito web dgc.gov.it, il cui dominio era stato già scovato dai colleghi di Key4Biz qualche settimana fa, dove gli utenti troveranno tutte le informazioni sulla Certificazione Verde Covid-19 dell'Unione Europea e potranno anche presentare richiesta.

Al momento però è presente un semplice segnaposto ed il portale non è online al 100%: i gestori infatti hanno inserito un alert in cui si legge che "presto potrai ottenere la tua Certificazione emessa dalla Piattaforma nazionale del Ministero della Salute".

Il Green Pass Covid potrà però essere richiesto anche attraverso l'applicazione Immuni ed Io, e sarà rilasciato a coloro che hanno completato il ciclo di vaccinazione (doppia dose nel caso di Pfizer, Moderna ed Astrazeneca e singola per Johnson&Johnson), che sono guariti dal Covid o che hanno effettuato un tampone negativo nelle 48 ore precedenti alla partenza. Il Garante per la Privacy però ha momentaneamente bloccato la richiesta tramite Io, ma PagoPa ha rassicurato tutti sulla sicurezza del client (che viene utilizzato anche per il cashback di Stato ed il Bonus Vacanze).