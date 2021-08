Green Pass Covid obbligatorio anche su navi, aerei e treni: le possibili novità

A pochi giorni dall'entrata in vigore del decreto Covid che renderà il Green Pass obbligatorio in una serie di attività, il Governo Draghi si prepara ad un nuovo decreto riguardante la Certificazione Verde, per spingere le persone a vaccinarsi ed evitare nuove chiusure.

Secondo quanto riferito dalla stampa in giornata odierna, l'Esecutivo sarebbe al lavoro su una nuova misura che dovrebbe riguardare i trasporti.

A quanto pare infatti a stretto giro di orologio il Governo potrebbe ufficializzare l'obbligatorietà del Green Pass per accedere a mezzi di trasporto a lunga percorrenza come aerei, navi e treni, mentre per i trasporti pubblici locali come autobus, metropolitane e tram si dovrebbe continuare con l'ingresso libero.

SkyTg24 racconta che l'ufficializzazione dovrebbe arrivare tra il 3 ed il 4 Agosto, a seguito della riunione della cabina di regia dove verranno decise le nuove misure da mettere in campo anche alla luce della diffusione della variante Delta (che ormai è diventata dominante in Italia) e la crescita dei contagi.

Proprio l'andamento della curva sarà centrale nelle decisioni che prenderà il Governo, ma a quanto pare l'obiettivo sembra essere quello di uniformare le misure. Resta da capire però, anche in caso di via libera, quando entrerà in vigore questo nuovo decreto.

Per tutte le informazioni su come scaricare il Green Pass, vi rimandiamo al nostro approfondimento.