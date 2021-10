Green Pass, crescono i download: ieri superata quota 1 milione in 24 ore, è record

L'obbligo di Green Pass sul lavoro, che è entrato in vigore lo scorso 15 Ottobre, spinge i download del Certificato Verde Europeo. E' stato infatti comunicato che nella giornata di ieri sono oltre un milione i Green Pass scaricati dagli italiani.

Per la precisione, sono stati scaricati 1.049.384 Green Pass, un record assoluto comunicato anche sul portale ufficiale del Governo Italiano.

Di questo numero, oltre 914mila Green Pass sono stati scaricati a seguito dei tamponi effettuati, mentre oltre 130mila per le vaccinazioni.

Qualche giorno fa, intanto, la Procura di Catania ha disposto la chiusura di due canali Telegram dove venivano venduti Green Pass falsi a 25 Euro. Gli esperti della Polizia Postale sono riusciti ad identificare anche due persone che partecipavano ai gruppi, verso cui sono state disposte perquisizioni domiciliari ed informatiche.

Già qualche settimana fa erano emerse alcune analisi che mostravano come i sistemi per ottenere Green Pass falsi siano divenuti sempre più evoluti, ed in alcuni casi basta semplicemente parlare con un bot per ottenere l'agognato QR Code. Con l'entrata in vigore del nuovo dcpm del Governo, però, le autorità hanno evidentemente posto i fari per prevenire problemi di sorta.

Ricordiamo che il Green Pass può essere ottenuto anche senza vaccino, ma sottoponendosi al tampone.