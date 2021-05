Green Pass digitale europeo disponibile sull'app IO dal 1° luglio 2021

L’applicazione IO per la pubblica amministrazione si sta rivelando una strategia vincente per snellire la burocrazia in Italia con servizi digitali legati a ospedali, comuni e altro ancora, con oltre 11 milioni di download in un anno. Data questa diffusione, il Governo ha annunciato l’arrivo anche del Green Pass digitale europeo sulla medesima app.

A rivelarlo è stato il ministro per l’Innovazione Vittorio Colao proprio nella giornata odierna: “Verso metà giugno saremo pronti e dal 1° luglio partirà [il Green Pass digitale]. È un certificato, non un passaporto e forse non dovremo neppure scaricarlo ma arriverà una notifica a chi ha l'App IO e lo avrà lì dentro”. Per ora il Green Pass è solo cartaceo, dunque la sua digitalizzazione sembra il passo più logico da fare per tenerlo sempre con sé e portarlo ovunque sia necessario, semplicemente tenendo lo smartphone in tasca o in borsetta.

Come se non bastasse, l’app IO è ritenuta particolarmente idonea al compito anche dall’Unione Europea, la quale ha stabilito già in passato alcuni requisiti da rispettare per facilitare e rendere valida la visualizzazione del certificato. Quest’ultimo, infatti, verrà inviato all’app per smartphone Android e iOS direttamente dall’infrastruttura incaricata di gestire ed erogare i documenti digitali.

Prima servirà solamente un passo intermedio da parte di Sogei (Società Generale d’Informatica S.p.A) che ha già avviato i lavori preparatori su una piattaforma che amministrerà esclusivamente la materia del Green Pass digitale europeo su scala nazionale. Per ottenere il documento, una volta finiti i lavori, sarà sufficiente richiederlo a strutture sanitarie quali ASL, farmacie, centri vaccinali o anche presso il medico di base o dal proprio fascicolo sanitario.

Ricordiamo, infine, che il Green Pass europeo è diverso dal Green Pass italiano: per ogni informazione su quest’ultimo vi rimandiamo all’articolo dedicato alla “Certificazione Verde COVID-19”.