Il Green Pass sarà disponibile anche su app Io: via libera dal Garante della Privacy

Dopo il blocco del Garante della Privacy per il Green Pass nell'app Io, e la conseguente risposta di PagoPA, l'Autorità ha annunciato che i gestori dell'app Io hanno accettato l'adozione delle misure previste per consentire al client di visualizzare il Certificato Verde per i viaggi.

"Dopo l’intervento dell’Autorità, PagoPA ha previsto per l’App IO una serie di misure tecniche a tutela della privacy degli utenti, che saranno rese efficaci con l’imminente rilascio di una nuova versione dell’app" si legge nel nuovo bollettino pubblicato qualche ora fa, in cui viene evidenziato che "alla luce dei nuovi interventi in corso di adozione da parte della Società, il Garante per la protezione dei dati personali ha dunque ritenuto che siano venute meno le ragioni del blocco dei trattamenti effettuati dall’App che prevedono l’interazione con Google e Mixpanel".

In alcune interlocuzioni tenute dalle parti, infatti, PagoPA si è impegnata a minimizzare i dati degli utenti trasmessi a Mixpanel ed ha già provveduto a modificare il set di dati "in modo tale che non venga più trasferito alla società statunitense il codice fiscale dell’utente e altre informazioni non necessarie relative al “bonus vacanze” e al “cashback”". PagoPA, inoltre, ha anche provveduto alla disattivazione dei servizi Google non necessari ed ha adottato le misure richieste affinchè il contenuto degli avvisi non venga più conosciuto da Google.

Inoltre, a partire dal 9 Luglio 2021 gli utenti potranno scegliere quali servizi attivare sull'app Io tra gli oltre 12mila disponibili.

Da qualche giorno è già stato attivato il sito web ufficiale del Green Pass Covid.