Il Green Pass durerà un anno per i vaccinati: in arrivo l'estensione della Certificazione

E' in dirittura d'arrivo l'emendamento che dovrebbe estendere la durata del Green Pass per coloro che si sono vaccinati contro il Covid-19. A riferire la notizia Il Sole 24 Ore, secondo cui la modifica estenderà di tre mesi aggiuntivi la scadenza della Certificazione per chi si è sottoposto a vaccino.

Attualmente infatti il vaccino dà diritto al download di un Green Pass che dura 9 mesi, i quali però dovrebbero diventare 12. Il provvedimento è atteso nella commissione Affari Sociali della Camera a partire dal prossimo 6 Settembre, e dovrebbe ottenere il via libera a stretto giro di orologio.

All'emendamento a firma Elena Carnevali (PD) si aggiungerà un'altra proposta condivisa dalla maggioranza che prevede l'inserimento del test salivare (ma con verifica molecolare) tra quelli che danno diritto al Certificato Verde. Tale sistema di test è più facile da usare per bambini e giovanissimi, oltre che più comodo, ed andrà ad affiancarsi ai test rapidi antigenici e tamponi molecolari. Analogamente a quanto avviene per i tamponi nasofaringei, anche in questo caso esistono i test salivari di tipo molecolare e antigenici, con i primi che sono più accurati ma più lenti: per ottenere il risultato infatti potrebbero essere necessarie oltre 24 ore, mentre per i primi bastano dieci minuti.

Per tutte le informazioni su come viene controllato il Green Pass, vi rimandiamo al nostro approfondimento, mentre per la lista delle attività in cui è obbligatorio il Certificato Verde dal 1 Settembre resta sempre disponibile la nostra notizia di ieri.