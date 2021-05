Green Pass Europeo, ci siamo: 'valido da 14 giorni dall'ultima dose di vaccino'

Dopo il Green Pass Italiano approvato dal Governo, di cui abbiamo avuto modo di parlare qualche ora fa su queste pagine, quest'oggi la Commissione Europea ha fornito nuovi dettagli sul funzionamento della controparte UE della carta verde che permetterà di viaggiare.

La Presidente della Commissione, Ursula Von Der Leyen, ha spiegato che la proposta presentata si basa su due aspetti: l'alleggerimento delle misure di contenimento e la disponibilità di un freno d'emergenza da tirare nel caso in cui la situazione dovesse peggiorare.

Nel corso di una conferenza tenuta oggi a Bruxelles, a cui ha partecipato anche il Commissario Europeo alla Giustizia, Didier Reynders, sono state fornite nuove informazioni sul Green Pass Europeo. L'obiettivo è esentare coloro che lo posseggono ad effettuare test o la quarantena, ed infatti non è un caso che il pass sia valido solo "quattordici giorni dopo la seconda inoculazione del vaccino anti-Covid" per i sieri Astrazeneca, Pfizer e Moderna, mentre per Johnson&Johnson la situazione è diversa in quanto richiede una sola dosa.

Per i guariti dall'infezione, invece, il pass sarà valido dal certificato di negativizzazione dal Covid-19 per un totale di 180 giorni.

Coloro che non sono vaccinati o che non hanno anticorpi o per cui è trascorso troppo tempo dalla malattia o la somministrazione del vaccino, dovranno sottoporsi a tampone molecolare nelle 72 ore precedenti al viaggio o 48 ore prima nel caso dei test rapidi.