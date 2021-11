Green Pass falsi in vendita in Italia, denunciato 17enne: era referente degli hacker russi

Si stringe il cerchio intorno alla vendita di Green Pass falsi su Telegram ed in generale in Italia. Quest'oggi la stampa italiana dà la notizia della denuncia di uno studente 17enne che sarebbe diventato il referente di un gruppo di hacker russi specializzati nella generazione di Green Pass falsi.

Secondo quanto riferito da Il Corriere della Sera, in una sola settimana il ragazzo sarebbe riuscito a guadagnare oltre 20mila Euro, anche ricattando i clienti che non ottenevano mai i certificati e continuavano a pagare.

A farlo scoprire e rintracciare è stata l'ultima vittima che gli aveva inviato i documenti d'identità e 150 Euro per l'acquisto del Green Pass per poter andare in palestra. Una volta che è stata ricattata, si è rivolta alla Polizia di Stato a cui ha raccontato tutto: è qui che sono entrati in azione gli agenti della Polizia Postale di Roma che hanno provveduto a rintracciarlo nella sua abitazione di Rieti.

Gli agenti hanno provveduto a segnalare il tutto alla Procura dei Minori e la sezione Financial Cybercrime della Polizia Postale ha accertato che il giovane gestiva su Telegram alcuni canali che permettevano agli utenti di acquistare i Green Pass, ma si avvaleva anche di bot per aumentare i contatti.

Dell'utilizzo di bot Telegram per vendere Green Pass abbiamo discusso su queste pagine in passato.