Green Pass, firmato il DPCM: ecco la lista ufficiale dei negozi in cui non è richiesto

Dopo le ipotesi sui negozi in cui da ieri serve il Green Pass, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il DPCM contenente la lista completa delle attività in cui da oggi non sarà richiesta la certificazione verde Covid-19.

Di seguito la lista completa ed ufficiale dei negozi in cui sarà possibile entrare senza Green Pass:

Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto Commercio al dettaglio di prodotti surgelati Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica) Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di materiale per ottica Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Il DPCM inoltre prevede che il Green Pass non sia richiesto per il ritiro della pensione pressog li uffici postali oltre che negli uffici di pubblica sicurezza per presentare una denuncia o negli studi medici.