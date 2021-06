Green Pass Italiano, ecco come si potrà richiedere da Immuni

Mentre l'UE prepara il Green Pass comunitario, che sarà attivo nel giro di qualche settimana, in Italia è già partito il conto alla rovescia verso il 10 Giugno, giorno in cui dovrebbe debuttare il Certificato Verde Digitale. In attesa di scoprire ulteriori dettagli, è già trapelata la procedura che consentirà di effettuare la richiesta da Immuni.

Come riportato dai colleghi di Key4Biz, gli utenti potranno ottenere il Green Pass sul fascicolo sanitario elettronica, sull'app Io tramite una notifica ed anche su Immuni.

In una serie di fotografie pubblicate nell'articolo linkato in calce, infatti, viene mostrata la procedura che, tramite il client per il contact tracing del Covid-19, consentirà a coloro che rispettano i requisiti di richiedere il certificato. L'utente non dovrà fare altro che inserire uno dei codici consegnati al momento della vaccinazione o del tampone e quindi digitare le ultime otto cifre della Tessera Sanitaria oltre che la data di scadenza.

L'applicazione farà tutto da se e genererà un QR Code che si potrà salvare sullo smartphone sotto forma di screenshot o fotografia nella galleria, ma si potrà anche stampare per tenerlo nel portafogli.

Nel corso dei prossimi giorni però sarà lanciato anche un nuovo sito, gestito direttamente da Sogei, in cui si potrà presentare la richiesta tramite SPID, CIE o Tessera Sanitaria.