Green Pass, il Governo Italiano verso l'obbligo: ecco dove potrebbe essere richiesto

La risalita dei contagi sta spingendo il Governo ad adottare nuovi provvedimenti per scongiurare chiusure in piena estate e, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l'Esecutivo potrebbe presto varare un decreto per aumentare l'utilizzo del Green Pass Covid-19 e spingere le vaccinazioni.

Il quotidiano riferisce che a seguito dell'analisi settimanale dei dati della curva epidemiologica, il Governo potrebbe mettere a punto le linee guida del nuovo provvedimento da discutere poi nella cabina di regia della prossima settimana.

L'idea è di seguire il modello francese e quindi stilare una lista di attività in cui sarà obbligatorio entrare con la Certificazione Verde, che viene rilasciata non solo a vaccinazione avvenuta ma anche con un tampone negativo nelle 48 ore precedenti. Tuttavia, sulla scia di quanto fatto da Macron, il decreto dovrebbe essere operativo solo alla fine di Luglio.

Tra le attività che potranno essere effettuate solo da coloro in possesso di Green Pass figurano tutte quelle che prevedono affollamenti: è il caso degli stadi, ma anche i concerti e le sale spettacoli, senza dimenticare gli eventi pubblici ed i convegni ed i banchetti che seguono le cerimonie civili e religiose. C'è da scogliere anche il nodo trasporti: la Certificazione sarà obbligatoria per i treni a lunga percorrenza ed in aereo, anche se questi ultimi sono dotati di sistemi di aerazione verticali. Non sembra essere prevista l'obbligatorietà per il trasporto pubblico locale come autobus e metropolitane dove sarà confermata la limitazione attuale.

Al momento inoltre non dovrebbe essere introdotta l'obbligatorietà nemmeno per i ristoranti al chiuso, ma in caso di una risalita dei contagi ed incidenza, il Governo potrebbe percorrere questa via.