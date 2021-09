Green Pass, via libera all'estensione: ecco dove sarà obbligatorio

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all'estensione dell'uso del Green Pass, la Certificazione Verde che accerta il tampone negativo, l'avvenuta vaccinazione o la guarigione da Covid-19. Il Governo intende comunque ampliarne ulteriormente l'utilizzo da qui a fine Ottobre, secondo quanto trapelato.

Nel decreto approvato quest'oggi viene stabilita l'obbligatorietà di utilizzo del Green Pass per i lavoratori che entrano nelle scuole, università e nelle Residenze Sanitarie Assistite (RSA). Tale obbligo si estende anche ai dipendenti delle ditte esterne di pulizia, mense e di manutenzione.

Questa norma si aggiunge a quella già in vigore per i luoghi chiusi aperti al pubblico (ristoranti, cinema, teatri, musei, piscine e centri sportivi, sagre e fiere, centri termali, culturali, ecc) ed anche per il personale scolastico e studenti universitari. Il Green Pass, ricordiamolo, è obbligatorio anche per i treni a lunga percorrenza, ma anche per aerei e navi e nelle ultime giornate si è spesso discusso dell'eventualità di estenderne l'utilizzo anche al trasporto publico locale, ma ancora non sembra essere stata presa una decisione definitiva.

Per tutte le informazioni sul Green Pass Covid-19, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato. Se volete capire come funziona l'app VerificaC19, che viene utilizzata per i controlli, è disponibile una faq pubblicata su queste pagine qualche mese fa.