Green Pass per locali, treni, cinema ed eventi: Italia pronta a seguire la Francia

Dopo le indiscrezioni sulla rimodulazione del Green Pass, oggi arrivano le prime parole "ufficiali" da parte del Governo. A pronunciarle il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri.

L'esponente dell'Esecutivo infatti ha proposto di seguire il modello francese applicando "sul serio" il Green Pass. La rimodulazione prevederebbe l'abolizione della quarantena per coloro che hanno completato il ciclo vaccinale ma anche di rivedere i parametri.

"Lo dissi un mese e mezzo fa: la doppia dose funziona con la variante Delta, allora perché non applichiamo sul serio il green pass rendendolo uno strumento utile per partecipare a eventi, per riaprire le discoteche, i teatri, per evitare la quarantena? Da noi non ha senso nei ristoranti, semmai può essere un'arma per mantenerli aperti qualora vi fosse un forte incremento dei casi" ha affermato Sileri, secondo cui la Certificazione Verde Europea potrebbe anche risultare uno strumento utile per evitare nuove chiusure.

Anche altri partiti politici si sono detti d'accordo con quanto fatto da Emmanuel Macron in Francia, ma secondo quanto trapela da fonti del Governo, l'uso allargato dei green pass sulla scia di quanto fatto in Francia "sarà oggetto di discussione e valutazione nei prossimi giorni". Dall'Esecutivo però osservano come il Green Pass sia già utilizzato in alcuni ambiti come RSA, eventi e matrimoni.