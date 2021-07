Green Pass obbligatorio per bar, ristoranti e luoghi pubblici: l'Italia segue la Francia?

Nella giornata di ieri il presidente della Francia, Emmanuel Macron, ha annunciato una serie di novità riguardanti il Green Pass Covid Europeo, allo scopo di spingere le vaccinazioni a causa della diffusione della variante Delta.

Dal prossimo 21 Luglio, infatti, in Francia il pass sanitario sarà obbligatorio per gli over 12 per partecipare ad eventi e visitare attrazioni con oltre 50 persone, mentre da agosto sarà necessario per bar, ristoranti, case di riposo, aerei ed altri luoghi affollati, sia per ospiti che lavoratori. Lo stesso varrà anche per i centri commerciali, i treni, i pullman di lunga percorrenza ed altre strutture mediche.

Si tratta di un sistema studiato dal Governo Francese per portare i cittadini a vaccinarsi, e secondo quanto riportato da Il Fatto, anche in Italia potrebbe avvenire lo stesso ovviamente in base all'andamento della curva dei contagi. Il Commissario per l'Emergenza Covid, Francesco Figliuolo, parlando al TG2 Post ha infatti spiegato che "quella di utilizzare il green pass per vari tipi di eventi, così come in Francia, potrebbe essere una soluzione per una spinta. Poi per chi non l’avrà c’è anche il tampone, bisogna comunque rispettare la Costituzione".

In arrivo però potrebbero esserci anche altre modifiche per il Green Pass Covid: non è escluso che venga rilasciata solo dopo aver completato il ciclo vaccinale.