Green Pass obbligatorio al lavoro dal 15 Ottobre: le nuove regole, sanzioni e controlli

La Cabina di Regia convocata questa mattina dal Presidente del Consiglio Mario Draghi ha portato al dcpm che approderà in Consiglio dei Ministri prossimamente e che prevede, dal 15 Ottobre 2021, l'obbligo di munirsi di Green Pass per lavorare.

Questa novità si applicherà sia ai dipendenti pubblici che privati, i quali non potranno accedere al posto di lavoro se sprovvisti di Certificazione Verde per il Covid-19. L'Italia in questo modo diventa la prima nazione dell'Europa ad adottare una normativa di questo tipo.

Per i lavori che non saranno provvisti di Green Pass all'ingresso al lavoro saranno previste sanzioni, anche severe, ma non licenziamenti. I lavoratori non muniti di Certificato saranno considerati assenti ingiustificati. Secondo quanto riferito dal Corriere, "la violazione dell’obbligo di avere il certificato è punita con una multa che oscilla tra i 400 e i 1.000 euro e può essere aumentata in caso di contraffazione del documento. In questo caso può scattare anche la denuncia".

Dopo cinque giorni di assenza ingiustificata è prevista la sospensione dello stipendio, in maniera analoga a quanto avvenuto con il DCPM che ha disciplinato l'utilizzo del Green Pass per la scuola, con la riammissione in servizio che è subordinata al possesso di un QR Code valido.

Il meccanismo di controllo sarà uguale a quello in vigore per altri settori: per i dipendenti pubblici e privati, quindi, dovrebbe essere attuata la stessa procedura che già da qualche settimana viene utilizzata per il personale scolastico, con il capo ufficio o capo reparto che sarà indicato dai vertici aziendali a verificare il QR Code. Agli ingressi sarà anche verificata l'identità del lavoratore. Le verifiche di autenticità in caso di dubbi sulla data di vaccinazione e del tampone, potranno essere effettuate anche richiedendo l'intervento delle Forze dell'Ordine.

Per tutte le informazioni sul Green Pass Covid-19, vi rimandiamo al nostro approfondimento.