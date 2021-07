Il Green Pass è obbligatorio per viaggiare? Ecco cosa dice la legge

Poco dopo aver spiegato come può essere revocato il Green Pass, torniamo a parlare della Certificazione Verde Covid-19 e nello specifico ci soffermiamo su un altro aspetto: è obbligatorio per viaggiare?

Nello specificare che non si tratta di un documento di viaggio, confermiamo che per i viaggi in Europa non è obbligatorio avere con se il Green Pass. I benefici sono rappresentati dal fatto che la Certificazione garantisce la totale libertà, evitando quindi di sottoporsi ai controlli e le misure di sicurezza sanitarie come il tampone o la quarantena.

Il consiglio, prima di partire, è di controllare sul sito Viaggiare Sicuri le limitazioni e le richieste per ogni paese, in quanto potrebbero cambiare ed onde evitare di ritrovarsi di fronte a spiacevoli sorprese è necessario munirsi di tutti i documenti con lauto anticipo. È anche consigliato dotarsi del Passenger Locator Forum, che è richiesto praticamente in tutte le nazioni europee (Belgio, Cipro, Croazia, Estonia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Portogallo, Repubblica Ceca, Regno Unito, Slovacchia e Spagna).

Un altro consiglio che sentiamo di dare, inoltre, è di munirsi del Digital Green Pass in versione digitale (scaricandolo tramite l'app Immuni o tramite Io), piuttosto che stamparlo in quanto è più comodo. Se volete aggiungere il Green Pass ad Apple Wallet, invece, vi rimandiamo alla nostra notizia.