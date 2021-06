Green Pass, occhio al falso messaggio su Whatsapp: come riconoscerlo e cosa fare

Avvertimento della Polizia Postale attraverso le pagine del proprio sito web ufficiale. Secondo quanto riportato, infatti, negli ultimi giorni molti utenti avrebbero ricevuto tramite Whatsapp un messaggio contenente un presunto link per scaricare il Green Pass Covid-19 del Governo ed Unione Europea.

Nel messaggio si legge quanto segue: "in questo link puoi scaricare il certificato verde Green Pass COVID-19 che ti permette liberamente di muoverti in tutta Italia senza mascherina".

Ovviamente, come abbiamo avuto modo di raccontare a più riprese su queste pagine, l'invio dei messaggi tramite Whatsapp non rappresenta uno dei sistemi ufficiali utilizzati dalle autorità del nostro paese per comunicare ai cittadini la disponibilità della Certificazione.

La Polizia Postale infatti osserva che cliccando sul link l'utente viene catapultato in una finta pagina istituzionale che richiede l'inserimento dei dati personali e bancari che poi vengono utilizzati a scopi fraudolenti.

"La Polizia Postale raccomanda sempre di fare molta attenzione ai link indicati nei messaggi e di aprirli solo dopo averne accertato la veridicità della fonte di provenienza. Non inserire MAI i propri dati personali, soprattutto quelli bancari. Eventuali messaggi sospetti potranno essere segnalati sul portale della Polizia Postale www.commissariatodips.it" osserva la Polizia Postale.

Secondo i dati diffusi dal Ministro Speranza, il Green Pass è già stato scaricato da 14 milioni di persone. Per tutti i dettagli su come ottenere la Certificazione Verde senza SPID