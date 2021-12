Green Pass e privacy, interviene il Garante: 'no all'accesso ai dati personali'

A pochi giorni dall'entrata in vigore del Super Green Pass, arrivano delle importanti dichiarazioni da parte del Garante della Privacy Stanzione in Senato. Il presidente dell'autorità, nella fattispecie, in audizione si è soffermato sulla necessità di proteggere i dati personali degli utenti.

Pur sottolineando che la normativa vigente prevede già "l'esclusione della raccolta dei dati dell'intestatario da parte dei soggetti verificatore del Green Pass", Stanzione ha spiegato che ora "va garantito è che il sistema a regime consenta, mediante un’opportuna soluzione informatica, di far corrispondere al ‘verde’ della verifica solo le certificazioni da guarigione o vaccino e, al ‘rosso’ solo quelle da test".

Nella fattispecie, nell'audizione presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato, Stanzione ha spiegato che è necessario fare in modo che "l’applicazione della norma sulla differenziazione delle certificazioni avvenga senza legittimare l’accesso dei soggetti verificatori ai dati contenuti nel pass e, in particolare, ai presupposti di rilascio dello stesso". Questo obiettivo, secondo Stanzione, può essere conseguito attraverso delle specifiche soluzioni informatiche che si applicano al sistema già esistente.

Il Garante si è anche soffermato sull'app VerificaC19 che "dovrà contenere al suo interno due percorsi informatici distinti: il primo, tradizionale, che non distingua tra le tipologie di certificazioni e il secondo che, invece, operi questa differenziazione dando tuttavia solo evidenza dell’esito (verde o rosso anche in questo caso, sia pur sulla base di presupposti distinti)”. Sempre in merito all'applicazione VerificaC19, Stanzone ha anche parlato della possibile verifica d'esenzione per il Green Pass per i casi previsti dalla legge: in tal caso bisogna fare in modo che esista un certificato di esenzione con QR Code compatibile con il client.