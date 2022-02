Green Pass, problemi oggi 25 Febbraio: inaccessibili i servizi di download e verifica

Problemi per il sistema Green Pass oggi 25 Febbraio 2022. Da qualche istante, infatti, è praticamente inaccessibile la piattaforma della Certificazione Verde Covid-19 in Italia. Come segnalato da molti, i problemi riguardano il sistema a più livelli.

Collegandosi al sito web ufficiale, si viene reindirizzati ad una generica pagina d'errore che mostra che "il sistema non è al momento disponibile".

Lo stesso avviene anche se si tenta di visualizzare il Certificato tramite l'app Io: cliccando sui tasto "visualizza" sotto a "Certificazione Verde COVID-19", infatti, si visualizza l'errore che trovate nello screenshot presente in calce, che rende praticamente impossibile visualizzare il QR Code.

Problemi analoghi anche col sistema di verifica tramite app VerificaC19, che non funziona e non è in grado di effettuare la scansione.

Non è chiara la matrice del problema: al momento non sono arrivate avvisaglie di possibili attacchi hacker alla piattaforma, ma come sempre vi terremo aggiornati non appena arriveranno ulteriori informazioni a riguardo, ma dal momento dal Ministero della Salute non sono arrivate indicazioni di alcun tipo.

Qualche settimana fa su queste pagine vi abbiamo spiegato come scaricare il Green Pass dopo la terza dose di vaccino, un aspetto fondamentale visto che il Green Pass è obbligatorio in diverse attività dallo scorso 15 Febbraio 2022.