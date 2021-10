Green Pass, si va verso la proroga fino all'estate 2022: le ipotesi

Mentre continua a tenere banco il caso delle chiavi del Green Pass rubate, il Governo studia i prossimi passi da mettere in campo per incentivare le vaccinazioni. La prossima data da tenere sott'occhio è quella del 31 Dicembre 2021, quando scadrà lo stato d'emergenza e l'uso del Green Pass. Tuttavia, appare quasi certa una proroga.

Secondo quanto riferito dalla stampa quest'oggi, l'Esecutivo starebbe ragionando sull'estensione temporale dell'obbligo di esibire il Green Pass sui luoghi di lavoro. Il decreto è entrato in vigore il 15 Ottobre scorso, suscitando non poche polemiche e tensioni.

Le ipotesi sul tavolo del Presidente del Consiglio Mario Draghi sono due: la prima prevede l'estensione fino a primavera dello strumento attuale, e la seconda la proroga fino all'inizio dell'estate (si parla di Maggio 2022). Quest'ultima opzione sarebbe collegata ad una modulazione costante che porterebbe ad un obbligo ristretto solo per un numero ristretto di categorie professionali.

Le fonti citate da Il Messaggero, che ha riportato la notizia in anteprima, riferiscono che attualmente siamo "in una fase interlocutoria, ma nessuna ipotesi è esclusa", e tutto sarà ovviamente legato all'andamento della curva epidemica in Italia ed all'evolversi della pandemia. A guidare l'Esecutivo ci saranno ancora i dati dei contagi, e come già preannunciato ancora nulla è stato deciso.