Green Pass a quota 41 milioni: in arrivo un nuovo sistema di recupero dell'AUTHCODE

Nel corso della discussione in Senato, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha parlato del Green Pass. Speranza ha annunciato non solo i dati relativi ai download della Certificazione Verde, che hanno sfondato quota 40 milioni, ma anche le modifiche che ha intenzione di apportare il Ministero.

Speranza ha spiegato che "a breve sarà possibile, anche attraverso il sito, avere un meccanismo di generazione automatica dell'authcode che renderà ancora più semplice la procedura". Si tratta di una delle criticità emerse negli ultimi tempi, e qualche giorno fa su queste pagine abbiamo spiegato come recuperare l'AUTHCODE per il Green Pass.

In risposta alla Senatrice Parente che chiedeva delucidazioni sul tipo di misure che ha intenzione di adottare il Ministero per facilitare il download del Green Pass, Speranza ha spiegato che "la nostra macchina è al lavoro anche per intervenire in modo più puntuale su specifiche fattispecie ove dovessero esserci delle difficoltà. Credo sia particolarmente significativa la possibilità, che sarà concreta nelle prossime ore, di potere scaricare in maniera automatica attraverso il portale il codice authcode. Questo sarà sicuramente un ausilio enorme".

Complessivamente, il Ministro si è detto soddisfatto dei numeri registrati dalla Certificazione: "ad oggi sono stati scaricati 41,3 milioni di certificati, un numero molto alto che vediamo crescere al ritmo di 1,2-1,3 milioni al giorno" ha affermato.