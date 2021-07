Green Pass da record in Europa: scaricati 250 milioni di certificati

Accelera l'adozione del Green Pass Europeo per il Covid-19, di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine. Secondo quanto annunciato da Roberto Viola, il direttore generale della struttura europea DG Connect, sono stati scaricati oltre 250 milioni di certificati.

"A oggi ne abbiamo emessi già 250 milioni, pari a più o meno la metà della popolazione dell'Ue" ha affermato, come riferito da Repubblica.

Viola ha spiegato che la struttura europea che lui dirige è stata in grado di dialogare con i Governi Centrali dei singoli paesi, ed ha anche consentito alle singole nazioni di collegarsi a vicenda, il tutto favorendo la privacy: "i dati della singola persona sono sigillati all'interno del Qr Code, e da lì non escono" ha affermato il dirigente europeo, il quale ha voluto sottolineare che la riservatezza viene garantita anche in fase di verifica da parte delle Forze dell'Ordine. A dimostrazione di ciò, Viola ha svelato che "l'operazione di verifica funziona anche con i due smartphone in modalità Aereo, perché fra i due non c'è alcuno scambio di dati".

Qualche giorno fa abbiamo pubblicato su queste pagine un aggiornamento che spiega quando serve il Green Pass in Italia e perchè potrebbe essere richiesto in determinate circostanze da parte delle autorità.