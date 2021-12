I Green Pass saranno revocati in caso di positività: la novità in arrivo prossimamente

Un sistema di "pausa" per il Green Pass per coloro che risultano positivi al Coronavirus. E' questa la misura su cui starebbero lavorando i tecnici del Ministero della Salute, per evitare che i positivi al Covid19 possano comunque accedere a tutte le attività utilizzando la Certificazione Verde.

La novità non è di poco conto, dal momento che non è contemplata dalla piattaforma europea dei Green Pass. E' per questo che prima del via libera definitivo, bisognerà avere l'ok da parte del Garante della Privacy, che comunque potrebbe arrivare nel corso dei prossimi giorni.

Allo stato attuale, infatti, i Green Pass e Super Green Pass restano validi anche se si risulta positivi al Coronavirus. La falla è nota da tempo immemore e già lo scorso Agosto il popolare ricercatore Matteo Flora aveva evidenziato come il Green Pass non si possa revocare o invalidare, nemmeno se acquistato illegalmente.

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, già qualche settimana fa aveva fatto presente il progetto alle Regioni ed aveva affermato che "si sta approfondendo la possibilità di revoca con la possibilità di prevedere una doppia opzione di stop, con segnalazione del medico ovvero attraverso il flusso dei tamponi molecolari positivi".

Non è chiaro come potrebbe funzionare questo nuovo sistema: è probabile che la piattaforma preveda uno scambio di dati tra le ASL ed il Ministero della Salute, che porti alla creazione di una vera e propria "black list" in cui inserire momentaneamente i Green Pass dei positivi.