Il Green Pass può essere revocato? Ecco i possibili casi

In questi giorni si sta molto parlando del Green Pass Covid-19. La rimodulazione varata dal Governo Italiano infatti sta spingendo sempre più persone a richiedere la vaccinazione contro il Coronavirus, e le domande e dubbi intorno alla Certificazione Verde sono tante.

In particolare, in molti si chiedono se il sistema messo su dal Governo Italiano preveda una revoca del Green Pass.

La risposta è si. In caso di positività al Covid-19, infatti, la piattaforma del Ministero della Salute provvederà alla sospensione del Green Pass, dal momento che il protocollo sanitario vigente prevede la quarantena obbligatoria per coloro che hanno contratto il virus, onde evitare la sua diffusione. Di conseguenza, se il tampone è risultato positivo non è possibile girare liberamente, tanto meno accedere a quelle attività che richiedono il Green Pass.

Coloro che saranno sottoposti a revoca del Green Pass riceveranno una notifica che li informerà di questa modifica, ed al momento della guarigione si riceverà la nuova Certificazione.

