Green Pass, si va verso la riduzione della durata: le novità in arrivo dal Governo

Le indiscrezioni circolate nelle scorse giornate in merito alla riduzione della durata del Green Pass evidentemente corrispondevano al vero. Secondo quanto emerso e pubblicato dai principali organi di stampa, infatti, il Consiglio dei Ministri di oggi dovrebbe dare il via al nuovo dcpm che includerà anche il taglio alla durata della Certificazione.

Nella fattispecie, il Governo starebbe ragionando per fare in modo che dal prossimo 1 Febbraio 2022 il Green Pass duri 6 mesi, tre in meno rispetto agli attuali nove mesi.

Non è chiaro se questa novità si applicherà a tutti i tipi di certificati o se riguarderà solo quelli rilasciati a seguito dell'inoculazione della terza dose di vaccino, però, ed informazioni più precise dovrebbero arrivare nel corso delle prossime ore. Secondo le indiscrezioni, inoltre, questa riduzione della validità del Green Pass dovrebbe essere legata ad una nuova ordinanza del Ministero della Salute che dovrebbe prevedere anche un taglio dei tempi per le inoculazioni delle terze dosi.

L'Esecutivo, al contempo, avrebbe anche deciso di estendere fino al 31 Gennaio 2022 l'obbligo del nuovo Super Green Pass anche in zona bianca per la ristorazione al chiuso.

Il Consiglio dei Ministri, comunque, si riunirà nel pomeriggio e solo stasera ne sapremo di più sulle misure che entreranno in vigore.