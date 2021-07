Green Pass verso la rimodulazione in Italia: ecco dove sarà obbligatorio e le multe

Si va verso una rimodulazione del Green Pass anche in Italia, e con il passare delle ore emergono nuovi dettagli sulle intenzioni del Governo. In attesa della cabina di regia convocata per martedì dal presidente Draghi, si fa largo un'estensione dell'obbligo della Certificazione Verde Covid-19.

Dove sarà obbligatorio il Green Pass in Italia?

Secondo quanto riferito dalla stampa generalista quest'oggi, il QR Code sarà obbligatorio per entrare negli aerei, navi, treni ma anche per cinema, teatri, stadi, palestre, piscine, discoteche e concerti.

L'Esecutivo non sembra essere intenzionato a stabilire un obbligo di Green Pass per i trasporti cittadini come metropolitane ed autobus.

Il via libera al provvedimento dovrebbe arrivare giovedì 22 Luglio 2021 o per lo meno entro fine mese, mentre per quanto riguarda l'entrata in vigore probabilmente bisognerà aspettare ancora un pò.

Per i gestori che non rispetteranno gli obblighi previsti dal nuovo decreto (che, ricordiamolo, ancora non è ufficiale e potrebbe essere soggetto a modifiche prima del via libera), sono previsti fino a cinque giorni di chiusura, mentre per i cittadini che non rispetteranno la normativa potrebbero arrivare multe fino a 400 Euro.

Per tutte le informazioni su chi può richiedere il Green Pass Covid e sulle date di scadenza delle diverse certificazioni, vi rimandiamo al nostro approfondimento.