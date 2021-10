Green Pass rubati in Italia: in rete spunta un archivio con 62 codici

La settimana che si è conclusa è senza dubbio stata caratterizzata dal furto delle chiavi per generare i Green Pass, che ha mandato in allarme le autorità europee. La questione però non sembra essersi completamente esaurita, come spiegato da un articolo di Open.

Lo scorso 28 Ottobre, infatti, sul forum Raid Forums del dark web è spuntato il post di un utente, che rivolgendosi "ai miei compagni combattenti italiani" ha pubblicato una collezione di 62 green pass da scaricare tramite Rapidshare.

Lo stesso forum era finito agli onori della cronaca negli scorsi giorni dopo che erano stati pubblicati Green Pass falsi come quelli di Aldolf Hitler. Secondo alcune verifiche effettuate dal quotidiano, l'archivio in questione non sarebbe collegato a codici per generare Green Pass, ma a qualche persona che avrebbe collezionato e memorizzato i certificati reali non in formato QR Code ma in codice per generarli.

Open ha interpellato l'ingegnere elettronico di Agenda Digitale, Federico Fuga, il quale ha spiegato che "questi Green pass possono essere stati raccolti da varie fonti: all’inizio molti condividevano il loro QR Code sui social media, qualcuno può averli presi e decodificati. O ancora, possono essere stati registrati in un locale o rubati con una versione clonata dell’app Verifica C19". Per la conversione dei codici in Green Pass basta avvalersi di un'applicazione o un programma e quindi si avrà il QR Code.

L'account Twitter SonoClaudio, in un tweet ha citato anche Paolo De Rosa, CTO del Dipartimento Per la Trasformazione Digitale che tra le altre cose si occupa anche dell'app Verifica C19. De Rosa a riguardo è stato lapidario: "grazie per la segnalazione come è già stato riportato non si tratta di QR contraffatti ma di certificati validi. La nuova VerificaC19 disponibile nelle prossime ore conterrà un meccanismo di CRL che consentirà di bloccare i certificati falsi circolati nei giorni scorsi" ha spiegato.

Per coloro che raccolgono e memorizzano i Green Pass è prevista una sanzione dal Garante della Privacy ed anche la reclusione.