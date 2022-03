Green Pass sparito da Immuni, utenti nel panico: ecco come ritrovarlo

Mentre ci avviamo ad un graduale superamento del Green Pass in Italia, con la fine dello stato d’emergenza, in molti lamentano da qualche giorno l’improvvisa “scomparsa” del QR Code dall’applicazione Immuni.

Sul web infatti sono decine le segnalazioni di utenti che improvvisamente non riescono più a visualizzare il Green Pass nell’applicazione che avrebbe dovuto favorire il contact tracing del Coronavirus ma che, come dimostrato dai dati di Immuni, ha contribuito al tracciamento di solo il 5% dei casi di Covid.

Occorre sottolineare, però, che il Ministero della Sanità e Bending Spoons non hanno interrotto ed eliminato il supporto al Green Pass in Immuni. Semplicemente, è stata modificata la gestione del QR Code, che è stato spostato.

Dopo l’installazione dell’aggiornamento, infatti, è possibile scorgere sulla parte sottostante dell’applicazione il nuovo pulsante “Certificati” che, se cliccato, reindirizza alla pagina in cui viene mostrato il Green Pass a nostro nome, inclusi quelli generati dai tamponi oltre che dai certificati di guarigione ed i vaccini. Tramite questa schermata è anche possibile riportare il Green Pass attivo alla schermata principale, cliccando sul pulsante “Aggiungo a Home”, in modo tale da averlo a disposizione immediatamente.

Ricordiamo che, per gli utenti iPhone, iOS 15.4 permette di inserire il Green Pass al Wallet in pochi click ed a livello di sistema operativo, senza dover passare per escamotage esterni.