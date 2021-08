Green Pass, spuntano su Telegram le mappe dei locali che non lo richiedono

Nella giornata di ieri è entrato in vigore il decreto che disciplina l'obbligatorietà del Green Pass per accedere ad una serie di attività come ristoranti e bar al chiuso e per i concerti. Su Telegram nel frattempo sono spuntati alcuni gruppi che propongono una mappa d'Italia dei locali che non lo richiedono.

Secondo quanto riferito da Repubblica, alcuni utenti attraverso la piattaforma di messaggistica istantanea hanno raccolto le numerose segnalazioni di locali che non richiedono la Certificazione Verde per accedere. Sono tanti infatti gli esercenti che hanno preso parte al movimento "Aperti E Liberi" che si rifiutano di scaricare il Green Pass e di richiederlo ai clienti.

Il file circola su Telegram e si basa sulle cartografie di Google. La mappa può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo ed ha già ottenuto oltre 1,3 milioni di visualizzazioni.

La protesta contro il Green Pass non arriva come un fulmine a ciel sereno ed anche nelle passate settimane, dopo l'ufficializzazione del dpcm da parte del Presidente del Consiglio Mario Draghi, in molti erano scesi in piazza per protestare contro il provvedimento.

Ricordiamo che dal 1 Settembre il Green Pass sarà obbligatorio anche a scuola e sui trasporti, mentre per la lista delle attività che da ieri 6 Agosto richiedono il Certificato vi rimandiamo al nostro approfondimento.