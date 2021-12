Green Pass e Super Green Pass in vendita su Telegram: chiusi 17 canali

Continua la controffensiva della Guardia di Finanza e delle autorità contro la vendita di Green Pass e Super Green Pass falsi su Telegram. Secondo quanto riferito dalla stampa, le Fiamme Gialle anche nei giorni di festività hanno continuato con il monitoraggio delle piattaforma.

Nella fattispecie, sarebbero stati identificati 17 canali Telegram su cui era possibile acquistare alla cifra di 500 Euro, pagabili anche in criptovalute, le certificazioni verdi per accedere alle attività. I Finanzieri hanno predisposto, in concerto con la Procura della Repubblica di Roma, l'oscuramento dei canali, di cui 8 pubblici e 9 privati attraverso cui venivano effettuate le operazioni di rivendita.

Secondo quanto emerso, i Green Pass venivano forniti sia nel formato digitale che cartaceo, ed era possibile richiedere anche il nuovo Super Green Pass che come noto viene emesso solo in caso di doppia vaccinazione o guarigione da Covid-19.

I QR Code permettevano agli acquirenti di superare senza troppi problemi i controlli, ed a quanto pare era anche possibile acquistare dei veri e propri "pacchetti famiglia". I gestori dei canali proponevano anche un servizio d'assistenza post-vendita in caso di problemi.

Complessivamente i 17 canali avevano collegato 140mila utenti. Proprio qualche giorno fa avevamo riportato su queste pagine la notizia che i sistemi regionali dei Green Pass erano stati violati.