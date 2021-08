Green Pass, su Telegram oltre 2500 gruppi li vendono illegalmente: calano anche i prezzi

Della vendita di Green Pass su Telegram abbiamo ampiamente discusso su queste pagine, anche a seguito della chiusura e sequestro da parte della Polizia Postale. Tuttavia, un rapporto pubblicato da Check Point Software Technologies dipinge un quadro preoccupante.

A quanto apre sono oltre 2500 i gruppi attivi su Telegram che propongono Green Pass e Certificati di Guarigione Falsi. Rispetto alle precedenti rilevazioni, però, è in calo il prezzo medio di vendita che si aggira sui 100 Dollari, la metà rispetto a qualche mese fa. Questo calo è legato all'aumento delle vaccinazioni con conseguente diminuzione della richiesta di Green Pass.

Check Point però osserva anche che da marzo ad oggi si è assistito ad una crescita del 257% del numero di canali Telegram che propongono Green Pass in vendita. I follower dei gruppi sono invece aumentati del 566%, con una media di 100mila iscritti, sebbene alcuni arrivino a 450mila. Ovviamente tali dati non si riferiscono solo all'Italia, dove il "mercato" brulica comunque di canali, ma anche altri paesi come USA, Regno Unito e Germania.

Secondo Oded Vanunu, Head of Product Vulnerabilities Research di Check Point, "attualmente i certificati di vaccinazione falsi sono disponibili per l'acquisto in quasi tutti i paesi. Telegram è meno tecnico da usare rispetto al darknet e può raggiungere una platea più elevata di persone".