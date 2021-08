Green Pass su Telegram: sequestrati 32 canali, perquisizioni in tutta italia

E' scattata una maxi operazione della Polizia Postale contro la vendita di Green Pass su Telegram. Gli uomini della Polizia, nell'ambito dell'operazione "Fake Pass", hanno bloccato 32 canali Telegram che vendevano Certificazioni Verdi fasulle.

La Polizia ha spiegato che gli utenti venivano tratti in inganno ed attirati con messaggi come "ciao, ti spiego brevemente come funziona. Attraverso i dati che ci fornisci (nome e cognome, residenza, codice fiscale e data di nascita) una dottoressa nostra collaboratrice compila un certificato vaccinale e (quindi sì, risulti realmente vaccinato per lo stato) e da lì in green pass”.

Sin dalle prime luci dell'alba, gli investigatori della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma, Milano e Bari, in coordinamento con le procure di Roma e Milano e dei minorenni di Bari, stanno eseguendo perquisizioni e sequestri nei confronti degli amministratori di 32 canali Telegram.

I risvolti di questa vicenda avevano assunto già ieri connotazioni problematiche, quando è stato scoperto che alcuni utenti erano stati ricattati a seguito del pagamento della somma di denaro e l'invio dei documenti. Come osservato dal ricercatore Matteo Flora, infatti, i truffatori avevano chiesto il pagamento di un riscatto di 350 Euro in Bitcoin, altrimenti avrebbero pubblicato i documenti in rete e diffuso i nominativi alla Polizia.