Green Pass, il Governo valuta la riduzione della validità: novità in vista di Natale?

La crescita dei contagi in Italia, seppur in maniera contenuta rispetto a quanto sta avvenendo in altri parti dell'Europa, spinge il Governo a riflettere sul Green Pass per il Covid19, che rappresenta ancora di più uno strumento fondamentale per evitare nuove chiusure in vista del Natale.

Secondo quanto riferito da il Corriere della Sera, gli scienziati e l'Esecutivo in collaborazione con il Ministero della Salute, starebbero valutando il da farsi e non sono escluse possibili modifiche al funzionamento del QR Code.

Nella fattispecie, si sta riflettendo sulla possibilità di rilasciare la Certificazione Verde solo a coloro che hanno ricevuto entrambe le dosi di vaccino (o ovviamente la terza se si rientra tra le fasce di età che possono sottoporsi al booster) o a chi ha effettuato un tampone molecolare.

C'è però l'incognita dei test rapidi, che non sono attendibili al 100% e per questo incline a falsi negativi che potrebbero consentire alle persone di continuare a circolare anche se positivi. Dubbi a riguardo sono stati espressi da consiglieri di Roberto Speranza, i quali hanno avanzato l'ipotesi di rilasciare il Green Pass solo a chi ha effettuato il tampone molecolare o addirittura solo a chi è vaccinato, se la situazione dovesse peggiorare.

Nel weekend si è anche parlato della possibilità di ridurre la validità a nove mesi dalla seconda dose. Di recente abbiamo anche discusso di quanto dura il Green Pass dopo la terza dose, ma evidentemente la situazione è in divenire.