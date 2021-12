Green Pass, il Governo valuta la riduzione della validità: le possibili novità

A poche settimane dall’entrata in vigore del Super Green Pass, il Governo è pronto ad assumere nuove misure per frenare la diffusione della variante Omicron del Coronavirus. Secondo quanto emerso, nella cabina di regia convocata dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, potrebbe arrivare un taglio alla validità della Certificazione Verdi.

Nella fattispecie, si starebbe riflettendo sulla possibilità di portare gli attuali 9 mesi di validità del Green Pass a 7 o addirittura 5 mesi. Una decisione non è stata ancora presa, però, e tutto sarà legato all’andamento della curva dei contagi.

E’ invece praticamente certa la proroga del Super Green Pass: il decreto approvato a Novembre dal Governo scade il 15 Gennaio 2022, ma è probabile che la Super Certificazione Verde venga prorogata fino al 31 Marzo 2022, ovvero il giorno in cui scadrà lo stato d’emergenza. Non è chiaro se siano previste anche modifiche al funzionamento da questo fronte, ma non si esclude un’estensione.

Proprio qualche giorno fa su queste pagine abbiamo spiegato quanto dura il Green Pass dopo la terza dose, ma evidentemente a stretto giro potrebbe essere necessario un aggiornamento. Ovviamente vi invitiamo a restare su queste pagine per tutti i dettagli del caso. Le decisioni dovrebbero arrivare entro il weekend.