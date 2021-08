Green Pass in vendita su Telegram: utenti ricattati e minacciati dopo gli acquisti

Qualche giorno fa abbiamo parlato su queste pagine dei Green Pass in vendita su Telegram illegalmente a prezzi esorbitanti. Ebbene, a quanto pare i furbetti che hanno cercato di aggirare i controlli del Governo non sono così furbi perchè a giudicare da quanto emerso, in molti si sono ritrovati ricattati da parte dei gestori di tale canali.

Come raccontato da Matteo Flora su Twitter, infatti, coloro che hanno tentato di acquistare illegalmente un Green Pass su Telegram sono stati ricattati, in quanto evidentemente tali certificazioni non potevano essere generate. Quella che si è venuta a creare è una delle più classiche truffe del web.

Dopo aver sborsato la somma richiesta (da 150 a 350 Euro a seconda del numero di Green Pass) ed inviato tutta la documentazione richiesta (tra cui i documenti d'identità), infatti, "i truffatori hanno detto ai clienti che hanno pagato (con codice fiscale e carta d'identità) che, O PAGANO un riscatto di 350€ in Bitcoin, OPPURE diffonderanno i documenti online e faranno avere loro i nominativi di dei clienti alla Polizia".

L'intera vicenda viene raccontata ed aggiornata quotidianamente sul gruppo Telegram Greenpass Fake Truffa e Recensioni dove alcuni iscritti pubblicano le loro "recensioni" sulla truffa subita da due utenti (MauroGP e VeronicaGP) che tramite vari canali fingono di vendere i Green Pass.