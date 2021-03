Greenpeace sta gettando enormi massi in mare: ecco il motivo

Questa settimana ha fatto scalpore la scelta di Greenpeace UK - che ricordiamo essere un'organizzazione non governativa ambientalista e pacifista - di lasciar cadere intorno al mare del Regno Unito alcuni grossi massi. Il motivo per cui è stata fatta una cosa del genere è semplice: impedire la pesca a strascico.

Questa è, infatti, una delle forme più distruttive di pesca. Viene posizionata una grande rete sul fondo del mare che successivamente viene trainata da due o più barche; una volta che si trova nel fondale, la rete cattura tutte le creature che si trovano sulla sua strada, specie protette e creature che non vengono commercializzate (come le tartarughe) incluse.

Ovviamente questa operazione ha un grande impatto sulla biodiversità dell'oceano. Nel tentativo di impedire ai pescherecci a strascico di operare nelle acque protette del Regno Unito, quindi, gli attivisti di Greenpeace hanno gettato enormi massi in mare in modo che queste reti vengano catturate e bloccate durante le loro operazioni.

Rebecca Newsom, di Greenpeace UK, parlando con la BBC ha spiegato che delle 76 aree marine protette della nazione, il governo sta pensando di proteggere completamente solo due di loro dalla pesca a strascico. Il resto, ovviamente, potrebbe essere soggetto a operazioni di pesca. Insomma, sicuramente una mossa "estrema" - che potrebbe comunque avere una dubbia funzione - ma che mostra quanto sia importante proteggere i nostri mari da una pesca per nulla rispettosa della vita marina... come se già le 15 milioni di tonnellate di microplastiche non fossero abbastanza.