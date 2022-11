Gregge di pecore gira in tondo senza fermarsi da 10 giorni e nessuno sa il perché

Nella regione della Mongolia Interna nel nord della Cina le persone hanno notato un fatto davvero molto (molto!) strano: un grande gregge di pecore sta girando misteriosamente in tondo da almeno 10 giorni e nessuno ha capito il motivo.

Il comportamento, così come potrete osservare nel filmato che troverete in calce alla notizia, non ha una spiegazione chiara, anche se molti ipotizzavano che potesse essere stato causato dal batterio Listeria monocytogenes (a proposito, sapete che un computer ha creato un batterio che non esiste in natura?).

Quest'ultimo causa la listeriosi, che può colpire il sistema nervoso delle creature, causando un'infezione in un solo lato del tronco encefalico, provocando la paralisi di un lato del muso degli animali e l'inclinazione della testa ad angolo, portandoli anche a camminare in cerchio (per questo motivo è anche chiamata "malattia circolare").

Tuttavia, molti esperti non sono d'accordo con questa diagnosi, poiché alcune pecore morirebbero se così fosse. "Il modo in cui si manifesta di solito non è nella metà del gregge, ma solo tra l'1 e il 10 percento", ha dichiarato ad ABC News Andrew Fisher, professore di medicina per la produzione di bovini e ovini all'Università di Melbourne.

Secondo gli esperti gli animali stanno mostrando un modello di comportamento ripetitivo senza obiettivi o funzioni evidenti, spesso in risposta a stress, frustrazione o noia. "Sembra che le pecore stiano nel recinto per lunghi periodi, e questo potrebbe portare a comportamenti stereotipati, con ripetuti cerchi a causa della frustrazione per essere limitati e rinchiusi."

Poiché le pecore tendono a seguire il gregge, nonostante siano creature incredibilmente democratiche, è probabile che il resto segua l'esempio di una manciata di membri che iniziano a ruotare in tondo, creando questa sorta di "ciclo" che li porta a vagare in cerchio senza fermarsi da 10 giorni.