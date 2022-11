Greta Thunberg ha accusato la COP27 sul clima di greenwashing

Greta Thunberg è una figura che ha fatto molto discutere in questi anni, mostrando comunque un certo interesse sulle questioni ambientali. Tuttavia ha deciso di non essere presente al vertice delle Nazioni Unite sul clima della COP27, che si sta svolgendo in questi giorni in Egitto, accusandolo di "greenwashing".

Il greenwashing, per chi non lo sapesse, è una sorta di "pubblicità ingannevole" che mostra ai consumatori o ai cittadini un falso interesse da parte di un'azienda, o in questo caso esponenti politici, per il bene della Terra. Cercando quindi di costruire una falsa immagine "ecologica" e positiva sotto il profilo dell'impatto ambientale.

"Non andrò alla COP27 per molte ragioni, ma lo spazio per la società civile quest'anno è estremamente limitato", ha dichiarato Thunberg a un evento stampa per il suo libro, "The Climate Book". "Le COP sono utilizzate principalmente come un'opportunità per i leader e le persone al potere di attirare l'attenzione, utilizzando molti diversi tipi di greenwashing."

Parole sicuramente dure, ma che hanno un piccolo fondo di verità: nonostante tutti gli impegni presi per ridurre drasticamente le emissioni e raggiungere lo zero netto di carbonio entro il 2050, infatti, pochissime nazioni sono riuscite a portare a termine a breve termine. Senza contare che in Europa la crisi energetica a causa della guerra in Ucraina ha ulteriormente messo da parte questi impegni politici sul clima.

Dal punto di vista ambientale c'è poco da ignorare e António Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, ha affermato che l'umanità è su una "strada verso l'inferno climatico".